Павел Погребняк может разорвать контракт с  «Динамо» из-за фото в Instagram

«Динамо» проводит служебное расследование, которому послужило непринятие форварда команды Павла Погребняка участия в матче с «Анжи». Об этом сообщают СМИ.

Игра бело-голубых против махачкалинцев (2:0) состоялась 9 декабря 2017 года, однако Павел не присутствовал на встрече. Вечером этого же дня брат Павла Кирилл опубликовал снимок в Instagram из Турина, где все три родственника вживую наблюдают за ходом игры между «Ювентусом» и «Интером». Руководство москвичей допросит по этому делу самого игрока, а также тренерский штаб.

Если будет доказано нарушение со стороны Погребняка, то 34-летний форвард может остаться без клуба из-за разрыва контракта или же заплатит штраф. Напомним, по текущему соглашению с «Динамо» Павел получает 2 млн евро в год, а до окончания контракта между сторонами осталось полгода.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс