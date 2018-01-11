Павел Погребняк может разорвать контракт с  «Динамо» из-за фото в Instagram

«Динамо» проводит служебное расследование, которому послужило непринятие форварда команды Павла Погребняка участия в матче с «Анжи». Об этом сообщают СМИ.
Игра бело-голубых против махачкалинцев (2:0) состоялась 9 декабря 2017 года, однако Павел не присутствовал на встрече. Вечером этого же дня брат Павла Кирилл опубликовал снимок в Instagram из Турина, где все три родственника вживую наблюдают за ходом игры между «Ювентусом» и «Интером». Руководство москвичей допросит по этому делу самого игрока, а также тренерский штаб.
У нас с братьями давно сложилась традиция, которую мы стараемся не нарушать, каждый год выбираться в Европу, на футбольный матч⚽️. В этот раз у нас появился шанс увидеть настоящий матч жизни и смерти, супер дерби, в котором будет идти борьба за первое место. По правде говоря для меня это будет мечта моего детства, увидеть противостояние Ювентуса и Интера🇮🇹🔝. В котором я подниму флаг "Старой Синьоры"!⚪️⚫️😉😍 #Brothers#Italy#Torino#Juventus#Inter#Footballday
Если будет доказано нарушение со стороны Погребняка, то 34-летний форвард может остаться без клуба из-за разрыва контракта или же заплатит штраф. Напомним, по текущему соглашению с «Динамо» Павел получает 2 млн евро в год, а до окончания контракта между сторонами осталось полгода.
Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс