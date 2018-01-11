«Манчестер Юнайтед» готов перехватить Алексиса Санчеса у «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса. «Красные дьяволы» вступят в борьбу за 29-летнего чилийца с «Манчестер Сити».
Как сообщалось ранее, нападающий уже согласовал с «горожанами» свою зарплату, которая будет составлять порядка 282 тыс евро в неделю. «Канонирам» предложили за игрока около 22,5 млн евро, но руководство клуба еще не дало своего согласия на этот трансфер.
«Манчестер Юнайтед» готов повысить цену до 28,2 млн евро и включить в сделку хавбека Генриха Мхитаряна.
Напомним, что контракт Санчеса истекает в июне этого года. В текущем сезоне форвард отыграл в АПЛ 19 матчей, отметившись семью голами и пятью результативными передачами.
Фото: Global Look Press
Источник: The Guardian