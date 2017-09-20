Розыгрыш книги «Моуриньо. Особенный»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Еженедельник «Футбол» совместно с издательством «Э» продолжает цикл розыгрышей новых книг о футболе, вышедших в свет в этом году. На очереди книга Диего Торреса «Моуриньо. Особенный». 

Жозе Моуринью

Испанский спортивный журналист Диего Торрес в своей книге «Моуриньо. Особенный», которую буквально растащили на цитаты известные СМИ, делится с читателем инсайдами из кабинетов футбольных менеджеров и раздевалок топовых клубов. Автор не стесняется придать портрету знаменитого португальца темных красок и выкладывает неприглядные факты его биографии, которые вовсе не умаляют его достижений, а лишь говорят о том, что даже великим людям свойственны слабости.

Жозе Моуринью

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше необходимо ответить на три вопроса о Жозе Моуринью. Правильные ответы, а также свои контактные данные нужно прислать нам по адресу info@footballmagazine.ru с пометкой «розыгрыш книги о Моуринью». Победитель будет определен случайным образом среди читателей, приславших правильные ответы. Итоги будут подведены 26 сентября.

Внимание! Получить приз можно будет ТОЛЬКО в редакции Еженедельника «Футбол» по адресу: г. Москва, улица Полковая, дом 3. (м. Марьина Роща).

Дневник читателя. Лучшие книги о футболе за последний год. Часть I

1. Какой английский клуб Моуринью мог возглавить в начале 2000-х?

А). Ньюкасл. Б). Вест Хэм. В). Тоттенхэм.

2. В 2007 году Моуринью арестовали. В чем провинился португалец?

А). Оскорбил полицейского. Б). Участвовал в драке. В). Не позволял полицейским забрать свою собаку.

3. Мало кто знает, что Моуринью не только выдающийся тренер, но и полиглот. Сколько языков знает Жозе?

А). Четыре. Б). Пять. В). Шесть.

Победителем розыгрыша книги «Лионель Месси. Фанатская энциклопедия» стала Натали Ерофеева. Поздравляем! Правильные ответы на вопросы были следующими: Б). Открыли станцию метро имени Лео, В). Роджер Федерер, А). Аргентинский игрок удостоился собственного слова в испанском словаре. 

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Месси

Розыгрыш книги «Лионель Месси. Фанатская энциклопедия». Что ты знаешь о звезде?

Неймар

ЦСКА обыграл АЕК, «Барселона» подтверждает уход Неймара, «Спартак» арендовал хавбека «Челси». Главные новости дня

Диего Коста

Забастовка Диего Косты, товарищеский матч сборной России. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 