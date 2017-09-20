Розыгрыш книги «Моуриньо. Особенный»

Еженедельник «Футбол» совместно с издательством «Э» продолжает цикл розыгрышей новых книг о футболе, вышедших в свет в этом году. На очереди книга Диего Торреса «Моуриньо. Особенный».

Испанский спортивный журналист Диего Торрес в своей книге «Моуриньо. Особенный», которую буквально растащили на цитаты известные СМИ, делится с читателем инсайдами из кабинетов футбольных менеджеров и раздевалок топовых клубов. Автор не стесняется придать портрету знаменитого португальца темных красок и выкладывает неприглядные факты его биографии, которые вовсе не умаляют его достижений, а лишь говорят о том, что даже великим людям свойственны слабости.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше необходимо ответить на три вопроса о Жозе Моуринью. Правильные ответы, а также свои контактные данные нужно прислать нам по адресу info@footballmagazine.ru с пометкой «розыгрыш книги о Моуринью». Победитель будет определен случайным образом среди читателей, приславших правильные ответы. Итоги будут подведены 26 сентября.

Внимание! Получить приз можно будет ТОЛЬКО в редакции Еженедельника «Футбол» по адресу: г. Москва, улица Полковая, дом 3. (м. Марьина Роща).

Дневник читателя. Лучшие книги о футболе за последний год. Часть I

1. Какой английский клуб Моуринью мог возглавить в начале 2000-х?

А). Ньюкасл. Б). Вест Хэм. В). Тоттенхэм.

2. В 2007 году Моуринью арестовали. В чем провинился португалец?

А). Оскорбил полицейского. Б). Участвовал в драке. В). Не позволял полицейским забрать свою собаку.

3. Мало кто знает, что Моуринью не только выдающийся тренер, но и полиглот. Сколько языков знает Жозе?

А). Четыре. Б). Пять. В). Шесть.

Победителем розыгрыша книги «Лионель Месси. Фанатская энциклопедия» стала Натали Ерофеева. Поздравляем! Правильные ответы на вопросы были следующими: Б). Открыли станцию метро имени Лео, В). Роджер Федерер, А). Аргентинский игрок удостоился собственного слова в испанском словаре.

Фото: Global Look Press

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