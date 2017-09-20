Конфликт в «ПСЖ», боксер Фердинанд, странное предложение итальянского политика. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 сентября.

1. Неймар просит руководство «ПСЖ» продать Кавани

Президент парижан Нассер Аль-Хелайфи опровергает эту информацию.

2. Итальянский политик предлагает отправить Дибалу в Северную Корею.

Таким образом он хочет разрешить кризис между двумя странам.

3. Артем Дзюба — Виллаш-Боашу: «Очень скучаю без вас».

Форвард назвал португальца своим любимым тренером.

Оба футболиста в этом календарном году больше не сыграют.

5. «Сельта» получила неожиданный штраф от руководства Ла Лиги.

Всему виной низкая посещаемость домашних матчей.

6. Рио Фердинанд начнет карьеру в профессиональном боксе.

Но для начала ему придется получить боксерскую лицензию.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1