Конфликт в «ПСЖ», боксер Фердинанд, странное предложение итальянского политика. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Неймар

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 сентября.

1. Неймар просит руководство «ПСЖ» продать Кавани.

Президент парижан Нассер Аль-Хелайфи опровергает эту информацию.

2. Итальянский политик предлагает отправить Дибалу в Северную Корею.

Таким образом он хочет разрешить кризис между двумя странам.

3. Артем Дзюба — Виллаш-Боашу: «Очень скучаю без вас».

Форвард назвал португальца своим любимым тренером.

4. Мануэль Нойер и Усман Дембеле были успешно прооперированы.

Оба футболиста в этом календарном году больше не сыграют.

5. «Сельта» получила неожиданный штраф от руководства Ла Лиги.

Всему виной низкая посещаемость домашних матчей.

6. Рио Фердинанд начнет карьеру в профессиональном боксе.

Но для начала ему придется получить боксерскую лицензию.

Фото: Global Look Press

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