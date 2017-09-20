Конфликт в «ПСЖ», боксер Фердинанд, странное предложение итальянского политика. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 19 сентября.
1. Неймар просит руководство «ПСЖ» продать Кавани.
Президент парижан Нассер Аль-Хелайфи опровергает эту информацию.
2. Итальянский политик предлагает отправить Дибалу в Северную Корею.
Таким образом он хочет разрешить кризис между двумя странам.
3. Артем Дзюба — Виллаш-Боашу: «Очень скучаю без вас».
Форвард назвал португальца своим любимым тренером.
4. Мануэль Нойер и Усман Дембеле были успешно прооперированы.
Оба футболиста в этом календарном году больше не сыграют.
5. «Сельта» получила неожиданный штраф от руководства Ла Лиги.
Всему виной низкая посещаемость домашних матчей.
6. Рио Фердинанд начнет карьеру в профессиональном боксе.
Но для начала ему придется получить боксерскую лицензию.
Фото: Global Look Press