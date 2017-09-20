«ПСЖ» не продлит контракт с Унаи Эмери в случае невыхода в полуфинал Лиги чемпионов

Стало известно условие, при котором соглашение главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери с клубом будет продлено на год. Испанец должен вывести свою команду минимум в полуфинал Лиги чемпионов.

Действующий контракт Эмери с «ПСЖ» рассчитан до июня 2018 года.

В прошлом розыгрыше ЛЧ в ответной игре 1/8 финала «ПСЖ» уступил «Барселоне» 1:6 после того, как выиграл первый матч 4:0. В нынешнем турнире французский клуб выступает в группе с «Баварией», «Селтиком» и «Андерлехтом».

Спортивный директор парижан португалец Антеру Энрике уже контактировал с тренерами-соотечественниками — Жорже Жезушем («Спортинг») и Андре Виллаш-Боашем («Шанхай Теллэйс»).

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe