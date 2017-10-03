В ноябре Россия может сыграть с Испанией

Автор: Дмитрий Темников 0

Стал известен возможный соперник сборной России в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира-2018. Товарищеский матч должен пройти в конце ноября.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что команда Станислава Черчесова может провести встречу с Испанией. Европейские сборные планируют провести матч на арене «Спартак». Пока неизвестно, состоится ли данная игра. Все зависит от того, с каким успехом испанцы проведут последние матчи квалификации к ЧМ.

На данный момент «Фурия Роха» претендует на прямое попадание на мировое первенство. Испания занимает первое место в своей группе, опережая ближайших преследователей из Италии на три балла.

Фото: Global Look Press
Источник: РИА Новости

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Мельгарехо

Лоренсо Мельгарехо перейдет в «Леганес»

Аймен Абденнур

Аймен Абденнур предпочел переходу в «Зенит» предложение «Марселя»

Марсело

Марсело: «Я мог заиграть за ЦСКА в свои 18 лет»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 