В ноябре Россия может сыграть с Испанией

Стал известен возможный соперник сборной России в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира-2018. Товарищеский матч должен пройти в конце ноября.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что команда Станислава Черчесова может провести встречу с Испанией. Европейские сборные планируют провести матч на арене «Спартак». Пока неизвестно, состоится ли данная игра. Все зависит от того, с каким успехом испанцы проведут последние матчи квалификации к ЧМ.

На данный момент «Фурия Роха» претендует на прямое попадание на мировое первенство. Испания занимает первое место в своей группе, опережая ближайших преследователей из Италии на три балла.

Фото: Global Look Press

Источник: РИА Новости