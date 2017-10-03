Сергей Карасев: «До и после перерыва в матче «Бешикташ» — «РБ Лейпциг» не мог слышать одним ухом»

Российский арбитр Сергей Карасев поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов «Бешикташ» — «РБ Лейпциг». Бригада Карасева обслуживала данную встречу.

«Этот матч стоит особняком по антуражу и атмосфере. Мы не могли слышать друг друга из-за шумового сопровождения. Непросто было всем участникам встречи. И во время перерыва, и после мы не могли слышать ухом, которое было свободно от микрофона. Наверное, это впервые в нашей карьере.

Не было никакого риска, когда на стадионе пропало электричество. На арене есть дополнительный источник питания. Это впервые в моей карьере, но больше не случилось ничего необычного.

Удивительно, что игра не возобновлялась 10-12 минут. Мы с делегатом встречи приняли решение сделать паузу. Как отработали? Можем быть довольны, потому что к нам не было претензий. Действовали на своем уровне. Проблем не возникало», — заявил Карасев.

Напомним, данная игра завершилась уверенной победой турецкого клуба. «Бешикташ» забил немцам два безответных гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ