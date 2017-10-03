Президент Испанской футбольной федерации: «Отношения между Пике и Рамосом те же, что и раньше»

Президент Королевской испанской футбольной федерации Хуан Луис Ларреа высказался о защитнике «Барселоны» Жераре Пике. «Пике не покинет расположение сборной Испании.

Он останется с командой, если только не получит травму.

Атмосфера в сборной вовсе не напряженная. Я читал об этом в прессе, но на деле не так.

Отношения между Пике и Рамосом такие же, как и раньше. Нет проблем», – описал ситуацию функционер.

Защитник «Барселоны» ранее раскритиковал действия испанских властей, препятствовавших проведения референдума по вопросу отделения Каталонии. Сообщалось, что у Пике случился конфликт с коллегой по амплуа, игроком «Реала» Серхио Рамосом.

Фото: Global Look Press

Источник: As