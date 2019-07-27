Премьер-лига. 3-й тур. «Сочи» разгромно уступил «Краснодару»

В матче 3-го тура РПЛ «Краснодар» обыграл «Сочи» на домашнем поле. Игнатьев оформил дубль в ворота гостей.

Премьер-лига. 3-й тур

КРАСНОДАР — СОЧИ — 3:0 (2:0)

Краснодар. 27 июля.

Стадион «Краснодар». 32177 зрителей.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Намли (Сулейманов, 62), Камболов, Триндаде, Игнатьев (Ольссон, 67), Ари (Берг, 73), Вандерсон.

«Сочи»: Заболотный, Кудряшов, Калугин, Миладинович, Юрганов, Набиуллин, Бурмистров, Цаллагов (Казаев, 86), Песегов (Померко, 62), Мостовой, Полоз (Лагатор, 81).

Голы: 1:0 – Игнатьев (14), 2:0 – Игнатьев (42), 3:0 – Сулейманов (80).

Предупреждения: Набиуллин (25), Ари (32), Цаллагов (53), Камболов (86).

Удаление: Набиуллин (77).

14 (8) удары (в створ) 14 (6)

7 фолы 14

4 офсайды 0

7 угловые 6

58 % владения мячом 42

В последних шестнадцати играх «Краснодар» на домашнем поле уступал лишь единожды. Сегодняшний матч вошел в беспроигрышную серию команды Сергея Матвеева. Уже в начале встречи после прострела Вандерсона точным ударом счет открыл Игнатьев. А в концовке первого тайма нападающий оформил дубль и увеличил отрыв в счете. Во втором тайме защитник «Сочи» Набиуллин получил вторую желтую карточку и покинул поле. И через несколько минут игрок хозяев Сулейманов сделал счет разгромным. «Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав шесть очков.

Фото: ФК «Сочи»

Источник: Еженедельник «Футбол»