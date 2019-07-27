Премьер-лига. 3-й тур. «Спартак» в гостях уступил «Тамбову»

«Тамбов» принимал «Спартак» в матче 3-го тура РПЛ. Победу в этой встрече одержали хозяева.
Премьер-лига. 3-й тур
ТАМБОВ — СПАРТАК — 2:0 (1:0)
Саранск. 27 июля.
Стадион: «Мордовия Арена». 23238 зрителей.
Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).
«Тамбов»: Шелия, Таказов, Аде, Гогуа, Тетрашвили, Килин (Маркелов, 76), Карасев, Кулик (Чернышов, 57), Чуперка, Костюков (Муйва, 67), Аппаев.
«Спартак»: Максименко, Рассказов (Ташаев, 82), Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Гулиев (Ананидзе, 46), Фернандо, Бакаев, Понсе (Мирзов, 65), Адриано.
Голы: 1:0 — Гогуа (29), 2:0 — Таказов (69).
Предупреждения: Гулиев (3), Таказов (53), Гогуа (54), Понсе (59), Жиго (69), Мирзов (82), Шелия (90).
7 (5) удары (в створ) 9 (3)
15 фолы 12
2 офсайды 1
3 угловые 8
40 % владения мячом 60
В начале игры обе команды создали немало опасных моментов. Уже на 22-й минуте Гулиев мог вывести москвичей вперед, однако после его удара мяч угодил в перекладину. Зато спустя некоторое время «Тамбов» забил гол — подачу со штрафного замкнул Гогуа. Во втором тайме «Спартак» завладел преимуществом — «красно-белые» дважды попали в штангу и один раз в перекладину, но забить не смогли. А вот хозяева удвоили преимущество. Подачу с углового замкнул Таказов. Таким образом, «Тамбов» набрал первые очки в сезоне. «Спартак» продлил серию без побед до двух матчей.
Фото: твиттер «Спартака»
Источник: Еженедельник «Футбол»