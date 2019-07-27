Премьер-лига. 3-й тур. «Спартак» в гостях уступил «Тамбову»

«Тамбов» принимал «Спартак» в матче 3-го тура РПЛ. Победу в этой встрече одержали хозяева.

Премьер-лига. 3-й тур

ТАМБОВ — СПАРТАК — 2:0 (1:0)

Саранск. 27 июля.

Стадион: «Мордовия Арена». 23238 зрителей.

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

«Тамбов»: Шелия, Таказов, Аде, Гогуа, Тетрашвили, Килин (Маркелов, 76), Карасев, Кулик (Чернышов, 57), Чуперка, Костюков (Муйва, 67), Аппаев.

«Спартак»: Максименко, Рассказов (Ташаев, 82), Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Гулиев (Ананидзе, 46), Фернандо, Бакаев, Понсе (Мирзов, 65), Адриано.

Голы: 1:0 — Гогуа (29), 2:0 — Таказов (69).

Предупреждения: Гулиев (3), Таказов (53), Гогуа (54), Понсе (59), Жиго (69), Мирзов (82), Шелия (90).

7 (5) удары (в створ) 9 (3)

15 фолы 12

2 офсайды 1

3 угловые 8

40 % владения мячом 60

В начале игры обе команды создали немало опасных моментов. Уже на 22-й минуте Гулиев мог вывести москвичей вперед, однако после его удара мяч угодил в перекладину. Зато спустя некоторое время «Тамбов» забил гол — подачу со штрафного замкнул Гогуа. Во втором тайме «Спартак» завладел преимуществом — «красно-белые» дважды попали в штангу и один раз в перекладину, но забить не смогли. А вот хозяева удвоили преимущество. Подачу с углового замкнул Таказов. Таким образом, «Тамбов» набрал первые очки в сезоне. «Спартак» продлил серию без побед до двух матчей.

Фото: твиттер «Спартака»

Источник: Еженедельник «Футбол»