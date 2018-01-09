Тарас Бурлак покинет «Рубин»

Защитник Тарас Бурлак в ближайшее время сменит клубную прописку. Футболист не присоединится к казанцам на сборах в ОАЭ.

«Рубин» отправился на первый сбор в Абу-Даби 6 января, и сегодня стало известно, что Бурлака на них не будет. Ранее сообщалось, что клуб имеет перед ним задолженность по зарплате за пять месяцев. Также ему полагается неустойка за досрочное расторжение контракта. Наиболее вероятно, что новой командой 27-летнего игрока станут «Крылья Советов».

В текущем сезоне Тарас Бурлак принял участие в одном матче РФПЛ. Напомним, что в активе защитника имеется одна игра за сборную России — в 2011 году против Камеруна.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс

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