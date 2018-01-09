В Саудовской Аравии футболиста хотят посадить в тюрьму за дэб во время матча

Игроку клуба «Аль-Ноджум» грозит заключение за публичный дэб. В Саудовской Аравии этот жест находится под запретом.

Футболист находился среди запасных, когда его команда забила гол, и решил отпраздновать гол в стиле Поля Погба. Эпизод попал в телетрансляцию, после чего игрок подвергся резкой критике общественности в социальных сетях. Теперь футболист может угодить за решетку.

В Саудовской Аравии дэб считается незаконным, так как местные власти посчитали его символом наркоманской культуры. Ранее глава комитета по борьбе с наркотиками в Саудовской Аравии предупреждал, что тех, кто будет публично исполнять дэб, будут ждать серьезные последствия.

Дэб был придуман в США в 2014 году и представляет собой движение, когда человек роняет голову во время поднятия рук в сторону, при этом одна из рук сгибается в локте. Подобным жестом сегодня нередко отмечают голы, особенно известен этим игрок «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

Фото: Global Look Press

Источник: RT

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