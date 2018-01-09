Хакеры выложили в Сеть скандальные фото и видео с Павлом Мамаевым

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Павел Мамаев

Неизвестные взломали Инстаграм Виктории Лопыревой и опубликовали несколько откровенных фото- и видеоматериалов. В некоторых из них фигурирует футболист «Краснодара» Павел Мамаев.

Сегодня на странице телеведущей появились материалы из личной жизни звезды и ее окружения. Среди них оказался и Павел Мамаев с женой Аланой. На некоторых фотографиях супруги полностью обнажены, а на одном из видео игрок делится подробностями интимной жизни.

Павел Мамаев

Кроме того, были опубликовано множество откровенных фотографий самой Виктории Лопыревой. Через некоторое время скандальные публикации были удалены.

Отметим, что семья Мамаевых не в первый раз оказывается жертвой хакеров. Так, в 2011 году в Сети появилось видео, где Алана в неадекватном состоянии требует у случайного прохожего кокаин. Сам Павел Мамаев оскандалился в нашумевшем ролике из Монте-Карло, где они с Александром Кокориным с размахом «отмечают» вылет сборной России с Евро-2016.

Фото: Global Look Press, Инстаграм Виктории Лопыревой
Источник: Еженедельник «Футбол»

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