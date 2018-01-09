Хакеры выложили в Сеть скандальные фото и видео с Павлом Мамаевым

Неизвестные взломали Инстаграм Виктории Лопыревой и опубликовали несколько откровенных фото- и видеоматериалов. В некоторых из них фигурирует футболист «Краснодара» Павел Мамаев.

Сегодня на странице телеведущей появились материалы из личной жизни звезды и ее окружения. Среди них оказался и Павел Мамаев с женой Аланой. На некоторых фотографиях супруги полностью обнажены, а на одном из видео игрок делится подробностями интимной жизни.

Кроме того, были опубликовано множество откровенных фотографий самой Виктории Лопыревой. Через некоторое время скандальные публикации были удалены.

Отметим, что семья Мамаевых не в первый раз оказывается жертвой хакеров. Так, в 2011 году в Сети появилось видео, где Алана в неадекватном состоянии требует у случайного прохожего кокаин. Сам Павел Мамаев оскандалился в нашумевшем ролике из Монте-Карло, где они с Александром Кокориным с размахом «отмечают» вылет сборной России с Евро-2016.

Фото: Global Look Press, Инстаграм Виктории Лопыревой

Источник: Еженедельник «Футбол»

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