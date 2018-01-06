Ольга Бузова впечатлена музыкальным вкусом Квинси Промеса

Известная ведущая, модель и певица Ольга Бузова призналась, что болеет за московский «Спартак». Бузова оказалась впечатлена словами лучшего игрока 2017 года в России Квинси Промеса из интервью еженедельнику «Футбол». Футболист назвал песню «Мало половин» одной из своих самых любимых и даже спел ее.

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«Я всегда знала, что у красно-белых идеальный музыкальный вкус. Квинси Промес недавно в интервью заявил, что #малополовин одна из его любимых песен, — такой пост оставила Ольга Бузова в своем инстаграме. — Не зря я болею за «Спартак». Все складывается. Кстати, мне идет ваша форма».

Также Бузова разместила фото своего изображения в спартаковской форме в виде татуировки. И добавила, что «поняла чего мне не хватало для полного счастья — стать вожаком футбольного клуба, а там не далеко и до тренера «Сборной России». Главное успеть провернуть это все до ЧМ по футболу 2018 года. А почему бы и нет? Поверьте, а мотивировать я умею».

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Напомним, Ольга Бузова была женой полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, но пара рассталась со скандалом.

Источник: инстаграм Ольги Бузовой

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