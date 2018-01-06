Эмануэле Джаккерини покинет «Наполи» и может перейти в «Спартак»

Автор: Евгений Морозов 0

Эмануэле Джаккерини

Полузащитник «Наполи» Эмануэле Джаккерини покинет клуб этой зимой. Об этом сообщил агент игрока Фульвио Валькареджи.

«В январе он на 99 процентов покинет «Наполи». Мы больше не можем оставаться там. Клуб тоже это понимает. 29 августа «Фиорентина» сделала предложение, но «Наполи» сказал, что он не продается. Я был в ярости. Я полагаю, он больше не может считаться не продающимся.

У моего клиента остался один год до истечения срока действия контракта, поэтому речь идет как об аренде, так и трансфере. Нет никаких ограничений», — сказал агент.

Ранее сообщалось, что 32-летний итальянский футболист входит в сферу интересов московского «Спартака».

Фото: Global Look Press
Источник: TMW Radio

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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