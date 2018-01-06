ЧМ-2018. Представление участников. Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея

2018 год — знаковый в жизни любого российского любителя футбола. Скоро улицы наших городов заполонят пестрящие знаменами толпы фанатов со всех уголков планеты. Еженедельник «Футбол» продолжает знакомство с теми, кто будет биться за обладание Кубком мира.

ГРУППА F

CБОРНАЯ ГЕРМАНИИ

Рейтинг: 1

Главный тренер: Йоахим Лев (с 12 июля 2006 года)

Прозвище сборной: «Манншафт» («Команда»)

О стране

Площадь: 357 021 км²

Население: 82 175 684 чел.

Столица: Берлин

Валюта: евро

Особенность

В Германии побег из тюрьмы никак не карается законом. Он расценивается как проявление человеческого инстинкта быть свободным и не влечет за собой дополнительного наказания.

Лидер

Один из лучших центральных хавбеков в мире, Кроос – идеальный исполнитель роли «бокс-ту-бокс». Тони цепок и чист в отборе, обладает убойным ударом и отменным пасом. Он полноправный хозяин середины поля, мозговой центр сборной и клуба. Выиграв все возможные трофеи с «Баварией», Кроос не побоялся нового вызова, и с ним в составе к «Реалу» вернулось былое величие. Тони редко опускается ниже своего уровня, так что немцы вправе рассчитывать на повторение успеха 2014 года.

СБОРНАЯ МЕКСИКИ

Рейтинг: 16

Главный тренер: Хуан Карлос Осорио (с 14 октября 2015 года)

Прозвище сборной: «Ла Верде» («Зеленые»)

О стране

Площадь: 1 972 550 км²

Население: 121 005 815 чел.

Столица: Мехико

Валюта: Мексиканское песо

Особенность

Мексика занимает одно из лидирующих мест в мире по биологическому разнообразию. На ее территории можно обнаружить более 200 тысяч видов живых существ и 26 тысяч видов растений.

Лидер

Хавьер Эрнандес, или Чичарито, — главный бомбардир «ацтеков» в истории, который забивает за сборную в каждой второй игре. Чичарито — самый яркий мексиканский форвард последнего десятилетия, достойный продолжатель снайперского дела Куатемока Бланко и Хареда Боргетти. Переход Эрнандеса в «Вест Хэм» пока что выглядит ошибочным, ведь Хавьер на пороге 30-летия и к следующему ЧМ вряд ли сохранит прежние кондиции. Поэтому яркое выступление на Мундиале в России — последний шанс для Чичарито стать мировой суперзвездой.

СБОРНАЯ ШВЕЦИИ

Рейтинг: 18

Главный тренер: Янне Андерссон (с 23 июня 2016 года)

Прозвище сборной: «Тре Крунур» (Три Короны)

О стране

Площадь: 447 435 км²

Население: 10 042 928 чел.

Столица: Стокгольм

Валюта: Шведская крона

Особенность

В Швеции зафиксировано самое большое количество патентов на душу населения: 271 изобретение на 1 млн человек. Шведы придумали спички, холодильник, застежку-молнию и многое другое.

Лидер

Капитан «Краснодара» поиграл в английской премьер-лиге и итальянской Серии А, но по-настоящему раскрылся только в России. Со временем он превратился в босса обороны и капитана как в сборной, так и в клубе. Гранквист надежен в защите и опасен при стандартах у чужих ворот. В 2017 году Андреас стал игроком года в Швеции, опередив Златана, который признавался им 10 лет подряд. Характер Гранквиста — зеркало шведских амбиций, не намеренных покидать ЧМ даже в «группе смерти».

СБОРНАЯ ЮЖНОЙ КОРЕИ

Рейтинг: 60

Главный тренер: Син Тхэ Ен (с 4 июля 2017)

Прозвище сборной: «Воины Тэджу»

О стране

Площадь: 99 720 км²

Население: 51 732 586 чел.

Столица: Сеул

Валюта: Южнокорейская вона

Особенность

Корейцы боятся красных чернил – по их понятиям они символизируют смерть. Такое суеверие пошло из-за того, что раньше в Корее красным цветом писали имена на надгробных плитах.

Лидер

Сон Хын Мин дебютировал за сборную уже в 18 лет, а известности добился в Бундеслиге, как и многие корейцы. В отличие от большинства, он начал выступления в Германии еще юношей. Благодаря отличной игре за «Гамбург» и «Байер» южнокорейский форвард получил приглашение от «Тоттенхэма». Сон – надежный универсал, способный принести пользу на любой позиции в атаке. Ему только 25 лет, но его опыт достаточно богат, чтобы помочь Корее выжить в такой сложной группе.

ЧМ-2018. Представление участников. Группа E: Бразилия, Сербия, Швейцария, Коста-Рика

Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №12

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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