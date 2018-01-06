Алексис Санчес может перейти из «Арсенала» в «Ман Сити» за 35 млн фунтов

«Манчестер Сити» рассматривает возможность купить у «Арсенала» хавбека Алексиса Санчеса нынешней зимой. Манкунианскому клубу нужно усилить атаку в связи с травмой нападающего Габриэла Жезуса, который выбыл приблизительно на два месяца.

«Арсенал» хочет выручить от продажи Санчеса порядка 35 миллионов фунтов и готов рассматривать предложения, соответствующие таким запросам.

«Манчестер Сити» изначально не хотел платить крупную сумму за Алексиса, который летом станет свободным агентом, но может попытаться прийти к компромиссу с «Арсеналом».

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail