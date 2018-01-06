Алексис Санчес может перейти из «Арсенала» в «Ман Сити» за 35 млн фунтов

Автор: Евгений Морозов 0

Санчес

«Манчестер Сити» рассматривает возможность купить у «Арсенала» хавбека Алексиса Санчеса нынешней зимой. Манкунианскому клубу нужно усилить атаку в связи с травмой нападающего Габриэла Жезуса, который выбыл приблизительно на два месяца.

«Арсенал» хочет выручить от продажи Санчеса порядка 35 миллионов фунтов и готов рассматривать предложения, соответствующие таким запросам.

«Манчестер Сити» изначально не хотел платить крупную сумму за Алексиса, который летом станет свободным агентом, но может попытаться прийти к компромиссу с «Арсеналом».

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Манчестер Сити

«Манчестер Сити» повторил рекорд чемпионата Англии по количеству побед подряд

Артета

Микель Артета может возглавить «Арсенал»

Серхио Агуэро

У Серхио Агуэро есть опасения по поводу своего будущего в «Манчестер Сити» при Гвардиоле

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 