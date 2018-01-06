«Ливерпуль» может приобрести Рияда Мареза

«Ливерпуль» рассчитывает приобрести вингера «Лестера» Рияда Мареза. Трансфер алжирца возможен в качестве замены полузащитнику Филиппе Коутиньо.

Бразильский хавбек в ближайшее время должен покинуть мерсисайдский клуб и перейти в «Барселону». Основным вариантом для «красных» является полузащитник «Монако» Тома Лемар, но также рассматривается кандидатура Мареза.

Предварительные переговоры между сторонами уже состоялись. Главный тренер «Лестера» Клод Пюэль не хочет расставаться с алжирцем, но понимает, что руководство клуба отпустит его, если получит приемлемое предложение.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»