Молодежная сборная России осталась без медалей ЧМ, представлена форма сборной России для Олимпиады-2018. Главные новости хоккея

Еженедельник «Футбол» вспоминает главные события прошедшей недели из мира хоккея.

Молодежная сборная России осталась без медалей ЧМ. Впервые за восемь лет

В новогоднюю неделю в США традиционно проходит молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная России в последние годы выступала на нем довольно успешно. Но на этот раз все закончилось провалом. На групповом этапе россияне обыграли сборные Швейцарии и Белоруссии с одинаковым счетом 5:2, проиграли чехам (4:5) и уступили шведам (3:4 по бул.). В четвертьфинале турнира команда Валерия Брагина встречалась с американцами и потерпела поражение со счетом 2:4.

Это первый МЧМ, на котором Валерий Брагин не смог завоевать медали: ранее на счету тренера были одна победа (2011), три комплекта серебряных (2012, 2015, 2016) и бронзовые медали (2017). В 2013 и 2014 годах сборная России под руководством Михаила Варнакова была третьей на МЧМ. Кроме того, россияне стали худшей командой МЧМ-2018 по реализации большинства. За весь турнир они забросили только одну шайбу, имея при этом 20 попыток. Общее время, проведенное при численном преимуществе, составило 36 минут, реализация – 5 процентов.

Победителями стали канадцы, одолевшие в финале Швецию (3:1). Для североамериканцев это 17-й успех за всю историю молодежных чемпионатов мира. По числу побед канадцы теперь опережают СССР/Россию и с учетом неофициальных турниров, проводившихся с 1974 по 1976 год (13 побед + 3 в неофициальных встречах). Также стоит отметить, что матчи посетило в общей сложности 211 210 зрителей (7040 в среднем за матч). Таким образом, это худший показатель с 2005 года для турниров, проводившихся в Северной Америке. А самая низкая посещаемость за последние 10 турниров была зафиксирована в 2013 году в Уфе – 110 175 зрителей (3554 в среднем за матч).

Представлена форма сборной России для Олимпиады-2018. Ее утвердил МОК

После того как МОК отстранил сборную России от Олимпиады-2018 и предложил отдельным ее спортсменам ехать под нейтральным флагом, прежняя форма хоккейной национальной команды оказалась непригодна. От предыдущего варианта новая амуниция отличается отсутствием логотипа с изображением хоккеиста. Красная форма будет «домашней» на турнире в Пхенчхане, белая – «выездной».

Также стал известен календарь подготовки сборной России к Олимпиаде в Пхенчхане. Команда соберется 27 января на базе в Новогорске, где в течение 8 дней будет тренироваться на льду и в тренажерном зале, а 30 января сыграет контрольный матч против команды Белоруссии, 4 февраля – против «Спартака». Пятого февраля сборная вылетит в Корею, где продолжит подготовку в городе Ан Янг. Десятого февраля состоится третий контрольный матч – против национальной команды Южной Кореи. На следующий день россияне переедут в Олимпийскую деревню – в город Каннын.

Состав на олимпийский турнир будет назван 25 января. После этой даты до его начала замены будут разрешены только в случае травм. Напомним, что МОК отстранил сборную России от Игр-2018 из-за нарушения антидопинговых правил. Чистые спортсмены смогут выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом и без российской символики на форме. Сообщалось, что некоторые из руководителей и тренеров Олимпийских игр 2014 года в Сочи не смогут поехать в Пхенчхан. Санкции могут коснуться президента ФХР Владислава Третьяка и тренера Игоря Никитина. Решение об участии каждого хоккеиста в Олимпиаде будет приниматься индивидуально на специальной комиссии МОК.

В Астане пройдет Неделя звезд хоккея. Кульминацией станет Матч звезд КХЛ

«Звездный уикенд» продлится почти неделю — с 10 по 14 января. В первый день главным событием станет Матч звезд ЖХЛ (женской хоккейной лиги), на следующий день лучшие игроки МХЛ (молодежной хоккейной лиги) разыграют Кубок Вызова. В субботу, 13 января, пройдет традиционное Мастер-шоу, а в заключительный день состоится десятый по счету Матч звезд КХЛ.

Напомним, что на Матче звезд КХЛ сыграют команды четырех дивизионов лиги и будут представлены игроки всех клубов. Голосование проходило в три этапа. Первыми выбор сделали болельщики, определившие по два защитника и по два нападающих в сборную каждого из дивизионов. Затем по одному голкиперу, защитнику и форварду назвали журналисты. Последних 16 игроков (один вратарь, защитник и два нападающих) выбрала КХЛ.

Необычным нововведением в этом году станет участие девушек в качестве помощников главных тренеров команд. Вместе с Юккой Ялоненом, Игорем Никитиным, Андреем Назаровым и Галымом Мамбеталиевым сборные дивизионов выведут на лед телеведущие Наталья Кларк, Дарья Миронова, Мария Басс и Соня Гудим. Команду «Дивизион Боброва» возглавят Юкка Ялонен («Йокерит») и Наталья Кларк («Матч ТВ»). Игроков из «Дивизиона Тарасова» будут тренировать Игорь Никитин (ЦСКА) и Соня Гудим («Трактор-ТВ»). Во главе команды «Дивизион Харламова» будут Андрей Назаров («Нефтехимик») и Мария Басс («Матч ТВ»). «Дивизион Чернышева» представят Галым Мамбеталиев («Барыс») и Дарья Миронова («Матч ТВ»).

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, Legion Media

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