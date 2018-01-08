Увядший тюльпан. Почему Уэсли Снейдер устал от футбола

Уэсли Снейдер приглашался в «Ниццу» на роль нового лидера. Люсьен Фавр верил, что голландский плеймейкер даже в 33 года способен разгонять атаки, но уже спустя полгода Уэсли заявил, что устал, и отправился в Катар.

Отполированный памятник

Бритоголовый весельчак из Утрехта был одним из главных героев миланского «Интера» Жозе Моуринью. Так и не став востребованным в «Реале», Уэсли быстро занял роль плеймейкера «нерадзурри». В первом же сезоне с «Интером» полузащитник выиграл Лигу чемпионов, скудетто и национальный кубок. В том же 2010 году сборная Голландии добралась до финала ЧМ. Лишь по случайному стечению обстоятельств голландец не попал в тройку номинантов на «Золотой мяч».

Турецкое рабство

Переезд Уэсли во Францию мог состояться еще в 2012-м. О серьезной заинтересованности «ПСЖ» и конкретно Карло Анчелотти писали итальянские СМИ. Но парижане сторговались с «Интером» только на Тиаго Мотту, а в качестве альтернативы голландцу приобрели у «Палермо» Хавьера Пасторе за 42 млн евро. Мог перейти Снейдер и в «Монако», уже из «Галатасарая», но в 2014-м, пока Дмитрий Рыболовлев не отказался от идеи скупки «брендированных» футболистов. На тот момент полузащитник чувствовал себя комфортно в Турции в статусе глянцевой модели. К началу нынешнего сезона и турки, и сам игрок устали друг от друга, а перед стартом чемпионата руководство оштрафовало недисциплинированного голландца на 2 млн евро за 11 желтых карточек. Стороны разорвали соглашение, и теперь если в течение трех лет Снейдер вернется в один из турецких клубов, то должен будет заплатить 20 млн евро «Галатасараю».

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Миланские черты

С победной для голландца Лиги чемпионов прошло 7 лет, и о том Снейдере напоминает лишь его неизменившаяся прическа. Агент голландца Гвидо Альберс выбил в «Ницце» для Снейдера однолетний контракт, по которому тот гарантированно получил бы 4 млн евро и лидерскую «десятку». Миланской связкой главный тренер «орлов» Люсьен Фавр планировал с ходу выбить из Лиги чемпионов «Наполи», но Марио Балотелли не сыграл из-за травмы, а Уэсли – из-за отсутствия игрового тонуса. Как итог – 0:4 по сумме двух матчей в пользу неаполитанцев и вылет в Лигу Европы, где «Ниццу» теперь ждет встреча с московским «Локомотивом» (15 февраля – дома, 22 февраля – в Москве).

Веривший до последнего в связку из «Интера» Люсьен Фавр отказался от привычной по прошлому сезону схемы 4+3+3, где Жан-Микаэль Сери, Венсан Козьелло и Вилан Сиприен задавали направление атакам «Ниццы». По видению швейцарца, Уэсли Снейдер был способен выполнять роль дирижера в одиночку, но если нападение «орлов» и напоминало что-то оркестровое, то только яму. «Ницца» перестроилась на схему 4+5+1, но нападение от этого лишь ослабло. Голландец оказался физически не готов к вязкой, но заметно ускорившейся Лиге 1. За все 8 матчей в составе «Ниццы» Уэсли умудрился сделать лишь одно результативное действие – ассист на Балотелли в проигранном поединке против «Лацио» (1:3).

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Катарская утопия

Голландец мало того что не мог набрать форму, так постоянно получал дополнительные повреждения. Самое серьезное – травма бедра, выбившая полузащитника на весь ноябрь. В это время ветеран активно намекал руководству о возможном трансфере, боссы «Ниццы» сопротивляться не стали. Наиболее очевидным выбором для отъезда был МЛС. Если верить французским СМИ, то Снейдер имел на руках готовый контракт от «Лос-Анджелес Гэлакси».

الان:

بالفيديو 🎥 لحظة وصول نجم الفهود الجديد "شنايدر" 💪⚽️ pic.twitter.com/jN8wRPzXvu — Al Gharafa SC (@ALGHARAFACLUB) January 6, 2018

Неожиданно 5 января Снейдер объявил о своем переезде в катарский клуб «Аль-Гарафа» (5-й клуб чемпионата), где теперь сможет сыграть с Владимиром Вайссом-младшим. Контракт Уэсли рассчитан на полтора года, а катарский клуб не заплатил за трансфер голландца ни евро.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press