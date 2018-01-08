«Барселона» представила Филиппе Коутиньо на «Камп Ноу»

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо сегодня официально стал игроком «Барселоны». Также состоялась презентация Коутиньо для болельщиков на «Камп Ноу».

25-летний хавбек подписал контракт с каталонцами на пять с половиной лет. Напомним, что «Барселона» заплатит «Ливерпулю» 120 миллионов евро, еще 40 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Это рекордный трансфер для английского футбола и третий в истории мирового после переходов Неймара (из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро) и Килиана Мбаппе (из «Монако» в «ПСЖ» за 180 миллионов).

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Барселоны»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»