«Манчестер Юнайтед» рассматривает Эрика Штоффельсхауса на должность спортивного директора

С 1998 года Штоффельсхаус работал в системе «Шальке» в качестве тренера и функционера, а с января 2017-го года занимает должность спортивного директора «Локомотива».

«МЮ» в свою очередь впервые за свою историю готов ввести должность спортивного директора. Одной из причин является большая текучка тренеров в современном футболе.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»