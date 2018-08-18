«Манчестер Юнайтед» рассматривает Эрика Штоффельсхауса на должность спортивного директора

Автор: Лидия Дидык 0

Штоффельсхаус

«МЮ» находится в поисках человека на должность спортивного директора. Одним из кандидатов является Эрик Штоффельсхаус.

«Манчестер Юнайтед» рассматривает в качестве кандидата на должность спортивного директора Эрика Штоффельсхауса из «Локомотива».

Отмечается, что главный тренер английского клуба Жозе Моуриньо познакомился с президентом «Локомотива» Ильей Геркусом во время чемпионата мира в России.

С 1998 года Штоффельсхаус работал в системе «Шальке» в качестве тренера и функционера, а с января 2017-го года занимает должность спортивного директора «Локомотива».

«МЮ» в свою очередь впервые за свою историю готов ввести должность спортивного директора. Одной из причин является большая текучка тренеров в современном футболе.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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