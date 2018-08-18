Премьер-лига. 4-й тур. «Спартак» вырывал победу у «Краснодара»

«Спартак» обыграл «Краснодар». Победный гол забил Зе Луиш.

Премьер-лига. 4-й тур.

КРАСНОДАР — СПАРТАК — 0:1 (0:0).

Краснодар. 18 августа.

Стадион «ФК Краснодар». 34 302 зрителя.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

«Краснодар»: Крицюк, Марков, Мартынович, Спайич, Стоцкий, Мамаев (Перейра, 78), Газинский, Каборе, Классон (Куэва, 70), Вандерсон (Игнатьев, 83), Ари.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Зобнин, Глушаков, Фернандо (Тимофеев, 61), Мельгарехо, Самедов (Ташаев, 65), Промес, Луис Адриано (Зе Луиш, 76).

Гол: 0:1 – Зе Луиш (88).

Предупреждения: Стоцкий (45), Фернандо (55), Ташаев (72), Ари (85).

Удаление: Ари (90).

13 (4) удары (в створ) 6 (5)

12 фолы 14

5 угловые 7

2 офсайды 0

60% владения мячом 40%

Последний раз «Краснодар» побеждал «Спартак» в домашних стенах 4 года назад. Поэтому краснодарский клуб очень хотел прервать свою неудачную серию. Хозяева активно начали матч, нанеся несколько опасных ударов по воротам Максименко, правда, ни один из них не попал в створ. Во втором тайме «Краснодар» должен был выходить вперед. Но Ари не смог попасть по воротам из выгодной позиции. Потом мог открыть счет Каборе. Однако его удар на себя приняла крестовина. «Спартаку» же пришел на помощь стандарт. Промес навесил с углового, Жиго скинул мяч в центр штрафной, и Зе Луиш отправил футбольный снаряд в сетку.

Фото: ФК «Спартак»

Источник: Еженедельник «Футбол»