Лучшие тексты недели: Кавазашвили, Смолов, Фирмино и много ностальгии 

Фото: Сергея Дроняева

Еженедельник «Футбол» представляет лучшие тексты недели 9 – 18 декабря.

Новый еженедельный дайджест с главными текстами, появившимися на ftbl.ru за прошедшую неделю. Если вы еще не подписались на рассылку, оставьте свой е-mail в форме под любым из наших материалов.

1. Анзор Кавазашвили: «В Англии корейцы подарили нам бутылки с женьшенем. Чтобы мы бегали, не останавливаясь»

Ностальгическое интервью вратаря сборной СССР о чемпионатах мира 1966 и 1970 годов. Когда полуфинал считался для нас неудовлетворительным результатом. Анзор Кавазшвили рассказывает о том, как сражался со Львом Яшиным за место в воротах и восхищается звездами своего времени:

— Кто из иностранных игроков произвел на вас особое впечатление на том чемпионате?

— Пеле, конечно. При всей красоте и отточенности командных взаимодействий бразильцев он в этой компании был главной фигурой. Вот португальцы за ним охоту и устроили. Колуна бил Пеле по ногам до тех пор, пока тот не доломался. Без него Бразилия оказалась уже не столь мощной и разнообразной командой. Еще потряс Эйсебио. Он был неразыгрывающим футболистом, в комбинациях особо заметной фигурой не выглядел. Но моменты создавал из ничего, ударом обладал прошивающим!.. На мой взгляд, Пеле, Марадона и Эйсебио в этом однозначно превосходят даже самых ярких звезд последних двух десятилетий.

2. Кому нужен Федор Смолов. Все варианты продолжения карьеры лучшего бомбардира России

Он давно уже собирается в Европу, но устраивающих предложений пока нет. Или есть? Интерес «Реала» — это серьезно? Мождет быть он нужен «Наполи»? Или о нем вспомнить дортмундская «Боруссия». Или все-таки Федор Смолов больше нужен «Зениту» и «Спартаку»? И нужно ли Федору Смолову в год домашнего чемпионата мира менять лигу и место в команде, где ему доверяют безгранично, на туманные перспективы? Или 28 лет — это уже тот возраст, когда надо на что-то решаться? В этой истории слишком много вопросов, а ответ мы получим только во время трансферного окна.

3. Пески времени. Как московский «Спартак» вернулся на 30 лет назад

Еще немного ностальгии, теперь уже по хоккею. Вы знаете, что генсек Брежнев болел в хоккее именно за московский «Спартак»? Хотя лучшей командой того времени был конечно ЦСКА. Спартаковцы вспомнили об этом, и провели тематический вечер в стиле 1980-х, чтобы мы увидели, как все было во времена дорого Леонида Ильича и написали про это репортаж.

4. Мировое обозрение. Что нужно знать о сборной Египта

Мы вам не дадим забыть, что летом нас ждет чемпионат мира. И сейчас мы представляем всех наших соперников по группе А. Вот, например, сборная Египта. Что вы о ней знаете, кроме того, что за нее играет Салах? Нет, Салах все-таки велик, но в самом Египте молятся на друого игрока — голкипера Эссама Эль-Хадари. Ему уже 45 лет, он — живая история египетского футбола. Но даже в таком возрасте Эссама не забывает тащит свою команду. «За свою карьеру я выиграл почти все, что мог. У меня 37 разных трофеев. Были и выдающиеся матчи – например, победа над Италией на Кубке конфедераций-2009. И только на чемпионате мира мне пока так и не довелось сыграть», — говорит Эль-Хадари. Что ж, Россия — это та страна, где чьи-то мечты сбываются.

5. Фирминная улыбка. Универсальный солдат «красной» армии

Нам конечно горько и обидно за «Спартак» и поражение 0:7. Но мы не можем не восхищаться ярким «Ливерпулем». А Фирмино — это его душа. И душа очень работящая. История бразильца — настоящая сказка, когда добро и старание побеждает обстоятельства, а футбол позволяет вырваться из криминального города. «Семья Роберто была очень бедной. Ему приходилось играть в футбол босиком. Я давал ему деньги на проезд и помогал с экипировкой», — вспоминает его первый тренер. Теперь Фирмино стоит целое состояние. И восхищает трибуны «Энфилда».

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Хотел бы поставить вопрос об изменении формата чемпионата. Настала пора развернуть дискуссию с тем, чтобы начиная с чемпионата-2019/20 сократить число команд РФПЛ до 14. После этого команды делятся на две семерки: первая разыграет чемпионский титул, места в еврокубках, вторая борется за выживание

Леонид Федун, владелец «Спартака»

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