Хоакин Санчес: «Я бы хотел стать президентом «Бетиса»

Один из лидеров и ветеранов «Бетиса» Хоакин Санчес сделал важное заявление. После окончания карьеры он хотел бы стать президентом клуба.

«Конечно, я бы хотел стать президентом «Бетиса». Я счастлив в качестве игрока, но мы не знаем, что будет завтра. Моя мечта – оставаться частью этого клуба всю жизнь. На данном этапе карьеры нужно больше думать о себе. Счастлив, что все еще играю, делаю то, что мне больше всего нравится», — сказал Хоакин.

Хоакин Санчес является воспитанником «Бетиса». В 2006 году вингер перешел в «Валенсию», затем выступал за «Малагу» и «Фиорентину», а в августе 2015 года вернулся в «Бетис». Контракт 36-летнего футболиста истекает по окончании сезона-2017/18. В текущем розыгрыше Примеры Хоакин провел 15 матчей за «Бетис», забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»