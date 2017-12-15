Председатель правительства Испании уверен в том, что национальная сборная страны сыграет на ЧМ-2018

Председатель правительства Испании Мариано Рахой ответил на угрозы ФИФА лишить их сборную места на ЧМ-2018. Рахой уверен в том, что национальная команда поедет на матчи в Россию.

По сообщениям СМИ, председатель правительства уверен в том, что «Фурия Роха» выступит на первенстве мира и добьется победы в турнире. Напомним, испанцы попали в группу B к сборным Португалии, Марокко и Ирана.

Ранее сообщалось, что ФИФА может дисквалифицировать Испанию из-за вмешательства государства в дела местной футбольной ассоциации. Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana