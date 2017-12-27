«Ливерпуль» объявил о переходе ван Дейка за 75 млн фунтов

Автор: Евгений Морозов 0

Виргил ван Дейк

«Ливерпуль» официально объявил о переходе защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка. Официально об этом будет объявлено позднее.

Игрок сборной Голландии присоединится к новому клубу 1 января, когда откроется зимнее заявочное окно. Ван Дейк будет выступать за «Ливерпуль» под номером «4».

Ранее сообщалось, что стоимость трансфера игрока сборной Голландии составит 75 миллионов фунтов. Таким образом, он стал самым дорогим защитником в истории футбола.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Слепой болельщик «Ливерпуля» написал жалобу на действия полиции Севильи

Каррера

Массимо Каррера: «Надо сразу забыть это поражение»

Ливерпуль - Спартак

Брюс Гроббелар: «Селихов назвал себя плюшевым? Тогда «Спартак» — магазин игрушек»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 