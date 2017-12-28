Новый президент «Торпедо», «Ливерпуль» объявил о покупке ван Дейка, Зырянов завершил игровую карьеру. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

мутко

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 27 декабря.

1. Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018

Алексей Сорокин — генеральный директор оргкомитета «Россия-2018», будет назначен председателем оргкомитета.

2. «Ливерпуль» объявил о переходе ван Дейка

Трансфер обошелся в 75 миллионов фунтов.

3. Елена Еленцева стала новым президентом ФК «Торпедо»

Она сменила на этом посту Александра Тукманова.

4. РФС: «У ФИФА нет данных о возможных нарушениях антидопинговых правил российскими футболистами»

Для выполнения поставленной задачи были отправлены запросы в ФИФА, СКР и РУСАДА.

5. Константин Зырянов завершил карьеру и стал главным тренером «Зенита-2»

40-летний футболист «Зенита-2» Константин Зырянов объявил о завершении профессиональной карьеры. 

Фото: Сергей Дроняев

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