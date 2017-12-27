Защитник «Ливерпуля» обвиняется в нападении

Автор: Евгений Морозов 0

Защитник «Ливерпуля» Джон Фланаган был арестован и обвиняется в нападении. Инцидент с участием футболиста произошел 22 декабря в Ливерпуле.

Представитель полиции сообщил, что Фланаган обвиняется в нападении. Подробности не разглашаются. Отмечено, что защитник был освобожден под залог. 2 января Фланаган предстанет перед судом.

«В клубе узнали о предполагаемом инциденте с участием члена первой команды. Мы не будем больше комментировать это, пока компетентные органы проводят расследование», – сообщили в пресс-службе «Ливерпуля».

Фото: Global Look Press
Источник:  The Telegraph
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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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