Защитник «Ливерпуля» обвиняется в нападении

Защитник «Ливерпуля» Джон Фланаган был арестован и обвиняется в нападении. Инцидент с участием футболиста произошел 22 декабря в Ливерпуле.

Представитель полиции сообщил, что Фланаган обвиняется в нападении. Подробности не разглашаются. Отмечено, что защитник был освобожден под залог. 2 января Фланаган предстанет перед судом.

«В клубе узнали о предполагаемом инциденте с участием члена первой команды. Мы не будем больше комментировать это, пока компетентные органы проводят расследование», – сообщили в пресс-службе «Ливерпуля».