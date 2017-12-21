Леонардо Бонуччи разочаровался в проекте «Милана» и может покинуть команду уже этой зимой

Капитан «Милана» Леонардо Бонуччи может покинуть клуб уже этой зимой. 30-летний защитник разочарован в выступлении команды в первой части сезона.

Сообщается, что у Бонуччи появились сомнения в проекте «россонери», в связи с чем не исключается его уход в январское трансферное окно.

«Милан» ранее уволил главного тренера Винченцо Монтеллу, идет на восьмом месте таблицы Серии А и отстает от зоны Лиги чемпионов на 14 очков. Сам же Бонуччи отыграл в чемпионате Италии 15 матчей и заработал 3 желтые карточки.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

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