РФС проведет расследование по допинг-контролю в чемпионате России

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

РФС

РФС сообщил о начале собственного расследования по допинг-контролю в чемпионате России. Расследование будет проходить по 2012-2015 годам.

«В связи с появлением в СМИ информации о передаче WADA международной федерации футбола (ФИФА) сведений из базы данных московской антидопинговой лаборатории по проведенным допинг-тестам в период с января 2012 года по август 2015 года и обнаружении в ней футболистов, Российский футбольный союз (РФС) заявляет о проведении собственного расследования соревновательного контроля в Чемпионате России по футболу 2012-2015 гг., информация о котором, возможно, находится в базе данных московской лаборатории.

Российский футбольный союз напоминает, что все пробы, сданные футболистами национальной сборной в ходе подготовки к Чемпионату мира 2014 года, Чемпионату Европы 2016 года и Кубку Конфедерации 2017 года, были отрицательными. Российские клубы на международных турнирах за последние годы сдали более 200 анализов, в которых не было выявлено фактов нарушения взятия и хранения допинг-проб. Все они также показали отрицательный результат. Большинство взятий допинг-проб осуществлялось соответствующими международными службами.

В связи с политикой максимальной открытости РФС готов оказать всестороннюю поддержку ФИФА в расследовании о якобы имеющихся случаях использования допинга в российском футболе, а также выражает надежду на беспристрастную оценку со стороны международных организаций – WADA, МОК и ФИФА», – говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

Фото: официальный сайт РФС
Источник: официальный сайт РФС

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лига чемпионов. 5 тур. ЦСКА — «Бенфика» — 2:0. Москва. «ВЭБ Арена». 22 ноября 2017 г.

Россия приблизилась к Франции в рейтинге УЕФА

РФПЛ. 16 тур. «Локомотив» — ЦСКА — 2:2. Москва. «РЖД Арена». 5 ноября 2017 г.

Юрий Семин дисквалифицирован на один матч условно

Путин

Владимир Путин: «Мы не будем объявлять никакой блокады Олимпиаде»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 