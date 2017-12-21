Эдинсон Кавани, Лионель Месси, Роберт Левандовски и Криштиану Роналду делят первое место по числу голов в 2017 году

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани в матче 19-го тура лиги 1 против «Кана» (3:1) забил свой 53-й гол в 2017 году. Уругваец делит первое место по голам в 2017-м году вместе с Лионелем Месси, Криштиану Роналду и Робертом Левандовски, у которых также по 53 забитых мяча.

При этом Кавани и Левандовски в этом году больше не сыграют, а у Месси и Роналду впереди еще одна игра – друг против друга в класико «Реал» – «Барселона» 23 декабря. У расположившегося следом, нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, в активе 50 мячей и еще два матча в запасе до конца уходящего года.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe

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