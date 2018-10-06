КХЛ. В свой день рождения Якупов помог СКА победить «Йокерит»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги СКА на выезде обыграл «Йокерит» со счетом 6:2. Одним из главных героев встречи стал нападающий армейцев Наиль Якупов, отметивший в этот день свое 25-летие.

Это был первый домашний матч для «Йокерита», где фаворитами являлись гости. И эксперты и букмекеры перед встречей единогласно ставили на петербургскую команду.

СКА в этом сезоне рвет и мечет, из десяти матчей питерцы выиграли в 9. Единственное поражение армейцы потерпели от «Авангарда». «Джокеры» также продолжают активно бороться со СКА и ЦСКА за лидерство в Западной конференции.

Бомбардирские качества финнов вылились в весомые 47 шайб в 12 играх. Обе команды уже играли между собой в этом сезоне. 12 сентября питерцы у себя дома оказались сильнее в овертайме со счетом 4:3.

Первый гол «Хартвалл арена» увидела совсем быстро. Уже на 25-й секунде матча Александр Дергачев открыл счет. Ассистировал ему Плотников.Через несколько минут также в равных составах Алексей Кручинин удваивает преимущество в счете. По результативному баллу получили Херсли и Бывальцев. В первом периоде было два удаления, но ни одна команда не смогла реализовать большинство.

В середине второго игрового отрезка Наиль Якупов забрасывает шайбу в большинстве с передачи Дацюка и Гусева. Армеец прыгает в объятия одноклубников и тут, разъяренный Лауридсен бросается в гущу обнимающихся хоккеистов СКА, выхватывает заметно уступающего ему в габаритах Якупова и бьет его по левой щеке. Затем Наиль благоразумно закрывается в «черепаху», оказавшись на льду под давлением датчанина. В итоге виновник драки отправился до конца матча в раздевалку, а гости получили пять минут большинства. Чем питерцы не преминули воспользоваться. Патрик Херсли мощным броском в верхний угол забросил шайбу в ворота соперника, сделав счет 4:0, а следом все тот же Наиль Якупов оформил дубль. Наиль провел, наверное, свой лучший матч в составе «армейцев».

«Йокерит» попытался совершить камбэк при родных трибунах, но против СКА это было уже практически невозможно. Марко Анттило и капитан «джокеров» Сами Леписте сократил отставание до трех шайб, но в конце третьей двадцатиминутки армейцы получили двойное численное преимущество. Патрик Херсли во время большинства мощнейшим броском отправил шестую шайбу в ворота хозяев, оформил дубль и поставил жирную точку в этой сумасшедшей по накалу игре.

После 14 игр СКА набирает 23 очка и с этим показателем выходит в лидеры Западной конференции. В регулярном чемпионате подопечные Ильи Воробьева поднимаются на 3-е место.

Теперь СКА предстоит домашняя серия из пяти матчей, ближайший из которых состоится 10 октября в Петербурге против ярославского «Локомотива». Команда Лаури Марьямяки двумя днями ранее дома сыграет с минским «Динамо».

Календарь Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Источник: Еженедельник «Футбол. Хоккей»

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