Матч с «Боруссией» М стал для Арьена Роббена юбилейным в форме «Баварии»

«Бавария» проиграла менхенгладбахской «Боруссии» в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги (0:3). Для Арьена Роббена эта встреча стала 300-й за мюнхенский клуб.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Роббен принял участие в пяти матчах и забил три гола.

Голландец выступает за «Баварию» с 2009 года.

Вместе с мюнхенским клубом Роббен семь раз становился чемпионом Бундеслиги, выиграл четыре Кубка и пять Суперкубков Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и стал победителем клубного чемпионата мира.

«Бавария» занимает пятое место в Бундеслиге.

Фото: Global LooK Press

Источник: Opta