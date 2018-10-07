«Ростов» проиграл впервые с 11 августа, а «Крылья Советов» победили без Андрея Тихонова. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 6 октября.
1. «Крылья Советов» побеждают без Андрея Тихонова, «Ростов» проиграл дома «Оренбургу», казанский «Рубин» выиграл у «Урала»
Премьер-лига. 10-й тур.
2. Криштиану Роналду считает, что «Реал» стоит за обвинениями в изнасиловании и другими проблемами игрока
Отношения Роналду с «Реалом» испортились в декабре прошлого года.
3. «Барселона» и «Эспаньол» выразили соболезнования в связи со смертью Монтсеррат Кабалье
85-летняя певица сегодня скончалась в Барселоне, уроженкой которой и является.
4. Руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Жозе Моуринью
Сообщалось, что португальца временно заменит его ассистент и экс-капитан клуба Майкл Кэррик.
5. Денис Глушаков и Андрей Ещенко набирают форму в Тарасовке
Они оба не полетели в Красноярск.
Фото: официальный сайт РПЛ