«Ростов» проиграл впервые с 11 августа, а «Крылья Советов» победили без Андрея Тихонова. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 6 октября.

1. «Крылья Советов» побеждают без Андрея Тихонова, «Ростов» проиграл дома «Оренбургу», казанский «Рубин» выиграл у «Урала»

Премьер-лига. 10-й тур.

2. Криштиану Роналду считает, что «Реал» стоит за обвинениями в изнасиловании и другими проблемами игрока

Отношения Роналду с «Реалом» испортились в декабре прошлого года.

3. «Барселона» и «Эспаньол» выразили соболезнования в связи со смертью Монтсеррат Кабалье

85-летняя певица сегодня скончалась в Барселоне, уроженкой которой и является.

4. Руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Жозе Моуринью

Сообщалось, что португальца временно заменит его ассистент и экс-капитан клуба Майкл Кэррик.

5. Денис Глушаков и Андрей Ещенко набирают форму в Тарасовке

Они оба не полетели в Красноярск.

Фото: официальный сайт РПЛ

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