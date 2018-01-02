Кокорин исполнил танец в костюме панды

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин продолжает оставаться главным футбольным ньюсмейкером России в новогодние праздники. Теперь благодаря танцу в образе панды.

Кокорин сейчас отдыхает в Дубаи после трудного года, который стал для нападающего самым результативным в карьере. В 2017-м Александр забил 20 мячей за «Зенит», отметившись 12 голами в чемпионате и еще 8 — в еврокубках. Правда, в Кубке конфедераций в составе сборной России форвард не участвовал по решению Станислава Черчесова. Однако после этого турнира в национальную команду главный тренер Кокорина вернул.

Во время отпуска Александр уже успел отчитаться в своем инстаграме о том, что побывал на кавказской свадьбе, где сплясал лезгинку, пострелял из пистолета, сфотографировался под елкой в бабочке.

🐼#ЧтоПозволяетСебеЭтотБелый A post shared by Kokorink9 (@kokorin9) on Jan 2, 2018 at 3:59am PST

На этом Кокорин решил не останавливаться и на пляже в Дубаи вошел в образ панды: надел огромную маску незлого зверя и исполнил несколько изящных танцевальных движений под композицию рэпера Desiigner. Пост в инстаграме нападающий «Зенита» украсил хэштегом «Что позволяет себе этот белый».

Соперничать с Кокориным по жизнерадостностному времяпровождению отпуска могут только полузащитник «Спартака» Денис Глушаков и защитник «Краснодара» Роман Шишкин. Он посетили баню, о чем и сообщили миру, попозировав в специальных шапках в компании наваристых раков.

Источник: Инстаграм

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