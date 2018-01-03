Габулов переходит в «Брюгге»

Голкипер сборной России Владимир Габулов стал игроком «Брюгге». Переход подтвердил официальный сайт бельгийского клуба.

«В клубе достигнута договоренность с Владимиром Габуловым. Вратарь подписывает контракт на 1,5 года, сообщает сайт «Брюгге». — Габулов (34 года) — опытный вратарь, прибывший из «Арсенала» Тула. В своей богатой карьере он выступал за «Динамо» и ЦСКА. С ЦСКА он выиграл кубок и стал чемпионом». «Брюгге» лидирует в чемпионате Бельгии после 21-го тура, опережая «Шарлеруа», располагающийся на втором месте, на 11 очков.

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Напомним, Владимир Габулов в 2017-м году выступал за тульский «Арсенал», где сыграл в Премьер-лиге 20 матчей, пропустив 23 мяча.

Источник: официальный сайт «Брюгге»

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