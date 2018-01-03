Гинер не собирается продавать ЦСКА

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер заявил, что продавать клуб не собирается. По словам, руководителя армейцев, бюджет «красно-синих» остается прежним — 75–78 млн. евро.

«У меня есть на этот случай присказка: иду домой с женой, а бабушки возле подъезда рассказывают, что иду с любовницей. Слушайте, это бред», — так Евгений Гинер ответил на вопрос о том, что в последние пару месяцев возобновились слухи о том, что ЦСКА продается. Также Гинер добавил: «Я не продаю клуб, совершенно точно».

Президент ПФК ЦСКА рассказал о финансовом состоянии клуба: «Понятно, что в карман ко мне еще никто не заглядывает, поэтому наши определяют так: Гинер ничего не покупал, значит, у него нет денег. Знаете, у меня постоянно складывается впечатление, что играю не в чемпионате России по футболу, а в чемпионате «Кто больше купит». Я в такой чемпионат идти не хочу.

Конечно, можно купить пять-шесть игроков и показать, мол, вот, смотрите, у нас хорошее финансовое состояние. Но во-первых, есть финансовый «фейр-плей» (Союза европейских футбольных ассоциаций), который этого не позволяет. Второе, лишь бы покупать — это не про меня. Именно поэтому нашу селекционную работу считают хорошей… Слава богу, финансовое состояние футбольного клуба хорошее. Оно не отличное, оно не то чтобы мы прям не знаем, куда деньги девать, и начинаем покупать всех подряд, но хорошее».

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После 20 туров в РФПЛ ЦСКА занимает 5-е место. Армейцы продолжают выступление в еврокубках, в 1/16 Лиги Европы армейцы встретятся с «Црвеной Звездой». Напомним, что недавно были подведены итоги финансового заработка клубов после группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. Среди российских команд лидерство захватил московский ЦСКА. В общей сложности «армейцы» заработали около 17,7 млн евро: 12,7 млн — за участие в групповом этапе ЛЧ, а 4,5 млн — за три победы. 500 тысяч евро красно-синие себе обеспечили благодаря выходу в плей-офф Лиги Европы.

Источник: ТАСС

Фото: Сергей Дроняев

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