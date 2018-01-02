Наингголан извинился за то, как встретил Новый год

Полузащитник итальянской «Ромы» Раджа Наингголан активно встретил Новый год. В честь праздника он провел прямой эфир в социальных сетях: выпивал алкоголь, курил и нецензурно выражался на камеру.

Наингголан в процессе наступления 2018-го года решил порадовать своих подписчиков. И не нашел ничего лучше, чем сделать это в пьяном виде, а также в черной шапке, под которой скрыл свой роскошный ирокез. Получилось мрачновато, хотя Раджа старался. Даже запускал фейерверки и играл в теннис.

Новогодний ролик от 29-летнего Наингголана получился коротким – на две минуты. После праздника полузащитник «Ромы» раскаялся и извинился за то, что вел себя неподобающим образом. «Конечно, я не хотел подавать отрицательный пример, поэтому я чувствую, что должен извиниться за свои слова и поведение», — заявил Раджа.

Бельгиец индонезийского происхождения Наингголан выглядит весьма брутально. Он носит ирокез, а также огромное количество татуировок, чтобы вселять животный страх в соперников. А еще Раджа гордится тем, что не скрывает своих вредных привычек. За одну из них – курение полузащитника в марте 2017-го года перестали вызывать в национальную сборную Бельгии. Наингголан тогда очень расстроился.

Источник: La Stampa

Фото: Global Look Press

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