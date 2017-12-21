Кевин Де Брюйне получит 10 млн евро за продление контракта с «Манчестер Сити»

Стали известны детали нового контракта Кевина Де Брюйне с «Манчестер Сити». Бельгиец подпишет с «горожанами» 6-летнее соглашение.

Из-за ситуации с выходом Великобритании из Евросоюза бельгиец будет получать не в фунтах, а в евро. Его заработная плата будет равняться 230 тысячам евро в неделю. Кроме того, полузащитник получит около 10 миллионов евро за продление контракта с «Манчестер Сити».

После 18 туров АПЛ команда Пепа Гвардиолы возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 52 очка. В этом сезоне Премьер-лиги Кевин Де Брейне отыграл все 18 матчей, забил 6 голов и отдал 8 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1