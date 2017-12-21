Кевин Де Брюйне получит 10 млн евро за продление контракта с «Манчестер Сити»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Кевин Де Брюйне

Стали известны  детали нового контракта Кевина Де Брюйне с «Манчестер Сити». Бельгиец подпишет с «горожанами» 6-летнее соглашение.

Из-за ситуации с выходом Великобритании из Евросоюза бельгиец будет получать не в фунтах, а в евро. Его заработная плата будет равняться 230 тысячам евро в неделю. Кроме того, полузащитник получит около 10 миллионов евро за продление контракта с «Манчестер Сити».

После 18 туров АПЛ команда Пепа Гвардиолы возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 52 очка. В этом сезоне Премьер-лиги Кевин Де Брейне отыграл все 18 матчей, забил 6 голов и отдал 8 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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