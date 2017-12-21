Томаш Росицки завершил карьеру, «СКА-Хабаровск» нашел нового тренера. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 декабря.
1. Ринат Билялетдинов станет новым тренером «СКА-Хабаровск».
60-летний наставник сменит на этой должности Алексея Поддубного.
2. Томаш Росицки объявил о завершении карьеры.
Карьера чешского полузащитника длилась 19 лет.
3. Агент Патрика Твумаси заявил о вероятности перехода игрока в «Спартак».
Генеральный менеджер «Астаны» Саян Хамитжанов подтвердил, что вероятность ухода 23-летнего Твумаси составляет 90%.
4. Габриэль Жезус будет получать 150 тысяч евро в неделю.
Руководство «Манчестер Сити» решило подписать новый контракт с нападающим.
5. Кака может получить должность в «Милане».
Генеральный директор команды Марко Фасоне заявил, что две недели назад он уже общался с Кака и его отцом по этому поводу.
Фото: Global Look Press