Томаш Росицки завершил карьеру, «СКА-Хабаровск» нашел нового тренера. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Томаш Росицки

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 20 декабря.

1. Ринат Билялетдинов станет новым тренером «СКА-Хабаровск».

60-летний наставник сменит на этой должности Алексея Поддубного.

2. Томаш Росицки объявил о завершении карьеры.

Карьера чешского полузащитника длилась 19 лет.

3. Агент Патрика Твумаси заявил о вероятности перехода игрока в «Спартак».

Генеральный менеджер «Астаны» Саян Хамитжанов подтвердил, что вероятность ухода 23-летнего Твумаси составляет 90%.

4. Габриэль Жезус будет получать 150 тысяч евро в неделю.

Руководство «Манчестер Сити» решило подписать новый контракт с нападающим.

5. Кака может получить должность в «Милане».

Генеральный директор команды Марко Фасоне заявил, что две недели назад он уже общался с Кака и его отцом по этому поводу.

Фото: Global Look Press

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