Карим Бензема вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Реала»

Нападающий «Реала» Карим Бензема забил гол в матче 17-го тура примеры против «Гранады». Этот гол стал 172-м для французского форварда, а его команда победила со счетом 5:0.

Благодаря этому голу, Бензема обогнал Эмилио Бутрагеньо и вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «Реала». На седьмой позиции находится Франсиско Хенто (182 гола). Хенто выступал за «королевский клуб» с 1953 по 1971 год.

Бензема перешел в «Реал» из «Лиона» летом 2009 года.

В этом сезоне Ла Лиги француз забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер Педро Мартино