Карим Бензема вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Реала»

Автор: Никита Пронин 1 Comments

Бензема

Нападающий «Реала» Карим Бензема забил гол в матче 17-го тура примеры против «Гранады». Этот гол стал 172-м для французского форварда, а его команда победила со счетом 5:0.

Благодаря этому голу, Бензема обогнал Эмилио Бутрагеньо и вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «Реала». На седьмой позиции находится Франсиско Хенто (182 гола). Хенто выступал за «королевский клуб» с 1953 по 1971 год.

Бензема перешел в «Реал» из «Лиона» летом 2009 года.

В этом сезоне Ла Лиги француз забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер Педро Мартино

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Никита Пронин

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One thought on “Карим Бензема вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Реала»

  1. Уведомление: Карим Бензема вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Реала»

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