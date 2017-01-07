Мигел Данни: «Чемпионат России выиграет «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Мигел Данни поделился мнением о главном сопернике «сине-бело-голубых» в борьбе за первую строчку. Также 33-летний футболист рассказал, кто станет чемпионом в этом сезоне.

«Зенит» не попал в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, но, думаю, в этом году мы выиграем чемпионат и в следующем сезоне будет там играть. «Спартак» выиграет РФПЛ? Нет, только «Зенит». «Красно-белые» набрали хорошую форму, они демонстрируют интересный футбол. Но «Зенит» сильнее: у нас лучшая команда, лучшие игроки и выше класс. А то, что мы ниже «Спартака» в турнирной таблице, – сезон не закончился, мы только начинаем», – заявил Данни.

Напомним, что после 17 туров «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице, уступая лидирующему «Спартаку» пять очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат