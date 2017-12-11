Илья Геркус: «Следующая станция — Ницца. Балотелли, держись!» 

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Петербургский клуб сыграет с французской «Ниццой».

Следующая станция – Ницца. Интересный соперник, именитый клуб, теплый климат и красивый город. Это будет очень интересное противостояние. Балотелли, держись! – такую запись оставил Геркус на своей странице в Twitter.

С остальными парами участников 1/16 финала Лиги Европы можно ознакомиться, перейдя по ссылке. Первые встречи плей-офф пройдут 15 февраля 2018 года, ответные матчи пройдут 22 февраля.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный твиттер Ильи Геркуса