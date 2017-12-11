РФПЛ. 20 тур. «Спартак» — ЦСКА — 3:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 17:42, 11.12.2017 0 ГлавноеРепортажиФото Дениса Глушакова изваяли в картоне На матчи «Спартак» ходят даже на костях Призыв: «Гоняй за «Спартак»! футболисты услышали Бразильский стык: Витиньо против Фернандо Луис Адриано и его слэм-дэнк Виктор Гончаренко все видит Игорь Акинфеев спасал ЦСКА, но с атакой «Спартака» не справился Точный удар Витиньо Счастье Промеса Виктор Гончаренко вытащил белый флаг Огонь, вода и медный трубы Синий туман Горе Игнашевича Зе Луиша согрела победа Леонид Трахтенберг пугает Массимо Карреру Борьба на руках Промес под камерой Андрей Ещенко поймал шапку Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: