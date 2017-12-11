РФПЛ. 20 тур. «Спартак» — ЦСКА — 3:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0
Дениса Глушакова изваяли в картоне
На матчи «Спартак» ходят даже на костях
Призыв: «Гоняй за «Спартак»! футболисты услышали
Бразильский стык: Витиньо против Фернандо
Луис Адриано и его слэм-дэнк
Виктор Гончаренко все видит
Игорь Акинфеев спасал ЦСКА, но с атакой «Спартака» не справился
Точный удар Витиньо
Счастье Промеса
Виктор Гончаренко вытащил белый флаг
Огонь, вода и медный трубы
Синий туман
Горе Игнашевича
Зе Луиша согрела победа
Леонид Трахтенберг пугает Массимо Карреру
Борьба на руках
Промес под камерой
Андрей Ещенко поймал шапку
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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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