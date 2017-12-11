Сергей Фурсенко: «Если мы ставим перед собой высокие цели, то «Селтик» надо проходить»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Петербургский клуб сыграет с «Селтиком».

«Мы с шотландскими клубами, с «Глазго Рейнджерс» уже играли и успешно. Если мы ставим перед собой самые высокие цели, то, такую команду надо проходить. Считаю, что жребий достаточно удачный.

Какими были предпочтения до жеребьевки? Честно сказать, я так и думал примерно, что так оно и будет.

Согласен ли я с тем, что эта пара станет самой красочной в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, ведь в Шотландии очень любят футбол? Да, конечно! Футбол будет очень красивый — это абсолютно точно. «Селтик» — достойный соперник», — заявил Фурсенко.

С остальными парами участников 1/16 финала Лиги Европы можно ознакомиться, перейдя по ссылке. Первые встречи плей-офф пройдут 15 февраля 2018 года, ответные матчи пройдут 22 февраля.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт ФК «Зенит»