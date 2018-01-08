Франк Рибери: «Золотой мяч-2013»? У меня украли награду»

Французский футболист «Баварии» Франк Рибери вспомнил итоги церемонии вручения «Золотого мяча» в 2013 году. Тогда полузащитник вышел в финал голосования, но не выиграл приз лучшего игрока года.

«Я чувствовал, что у меня украли награду. Это было уму непостижимо. Я завоевал все трофеи – большего сделать было невозможно. Это было несправедливо.

Некоторые соотечественники выступили на моей стороне, но в целом родная страна меня не поддержала. Я лично слышал от французов, что приз должен достаться Криштиану.

Хоть кто-то из португальцев хотел отдать «Золотой мяч» Рибери или Месси? Конечно, нет», – заявил 34-летний вингер.

Напомним, по итогам 2013-го года Рибери выиграл с «Баварией» чемпионат и Кубок Германии. Из международных трофеев немецкий клуб первенствовал в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира.

Фото: Global Look Press

Источник: Canal Football Club