Франк Рибери: «Золотой мяч-2013»? У меня украли награду»

Автор: Дмитрий Темников 0

Франк Рибери

Французский футболист «Баварии» Франк Рибери вспомнил итоги церемонии вручения «Золотого мяча» в 2013 году. Тогда полузащитник вышел в финал голосования, но не выиграл приз лучшего игрока года.

«Я чувствовал, что у меня украли награду. Это было уму непостижимо. Я завоевал все трофеи – большего сделать было невозможно. Это было несправедливо.

Некоторые соотечественники выступили на моей стороне, но в целом родная страна меня не поддержала. Я лично слышал от французов, что приз должен достаться Криштиану.

Хоть кто-то из португальцев хотел отдать «Золотой мяч» Рибери или Месси? Конечно, нет», – заявил 34-летний вингер.

Напомним, по итогам 2013-го года Рибери выиграл с «Баварией» чемпионат и Кубок Германии. Из международных трофеев немецкий клуб первенствовал в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира.

Фото: Global Look Press
Источник: Canal Football Club 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Давид Луиз

«Бавария» заинтересована в покупке Давида Луиза

Леонардо Бонуччи

Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА, Сандро Вагнер перешел в «Баварию», Леонардо Бонуччи готов уйти из «Милана». Главные новости дня

Видаль

«Челси» нацелился на Артуро Видаля

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 