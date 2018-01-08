Филиппе Коутиньо будет играть в «Барселоне» под 14-м номером

Новичок «Барселоны» Филиппе Коутиньо определился с игровым номером на своей футболке. Об этом сообщают СМИ.

Сегодня каталонцы провели пресс-конференцию с участием бразильца, который перешел к сине-гранатовым из «Ливерпуля» за 142 млн фунтов. И хоть на презентации Коутиньо был представлен без номера, журналисты сообщают о присвоении 25-летнему полузащитнику 14-го номера. На данный момент этот номер принадлежит защитнику каталонцев Хавьеру Маскерано, однако аргентинец может покинуть команду зимой. Под цифрой «14» за «блаугранас» в свое время выступал голландский футболист Йохан Кройфф.

Напомним, сегодня Филиппе прошел медобследование в «Барселоне». Врачи обнаружили у южноамериканца травму правого бедра, из-за которой атакующий хавбек проведет 3-недельное лечение.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports