«Кайрат» отказался от приобретения Романа Павлюченко

Представители российского футболиста Романа Павлюченко продолжают поиски команды для своего клиента. Экс-игрок сборной России может продолжить выступления в Казахстане.

Как известно, агенты 36-летнего нападающего предложили «Кайрату» подписать соглашение с Павлюченко. Однако руководство казахстанского клуба отказалось от сделки, объяснив данное решение намерением тренерского штаба сделать ставку на более молодых футболистов. К экс-игроку «Тоттенхэма» поступают предложения из команд ФНЛ. Однако сам Роман надеется играть в команде из высшего дивизиона не только в России.

В данный момент представители Павлюченко ищут ему клуб в Казахстане. Последней командой форварда был московский «Арарат» из ПФЛ.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Prosports.kz