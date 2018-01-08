«Кайрат» отказался от приобретения Романа Павлюченко

Автор: Дмитрий Темников 0

Роман Павлюченко

Представители российского футболиста Романа Павлюченко продолжают поиски команды для своего клиента. Экс-игрок сборной России может продолжить выступления в Казахстане. 

Как известно, агенты 36-летнего нападающего предложили «Кайрату» подписать соглашение с Павлюченко. Однако руководство казахстанского клуба отказалось от сделки, объяснив данное решение намерением тренерского штаба сделать ставку на более молодых футболистов. К экс-игроку «Тоттенхэма» поступают предложения из команд ФНЛ. Однако сам Роман надеется играть в команде из высшего дивизиона не только в России.

В данный момент представители Павлюченко ищут ему клуб в Казахстане. Последней командой форварда был московский «Арарат» из ПФЛ.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Prosports.kz

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Владимир Быстров

Владимир Быстров может стать игроком «Кайрата»

Твумаси

«Спартак» может приобрести нападающего «Астаны» Патрика Твумаси

Твумаси

Агент Патрика Твумаси заявил о вероятности перехода игрока в «Спартак»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 