ФИФА рассмотрит дело Сердара Азмуна 19 января

Палата по разрешению споров ФИФА рассмотрит дело иранского нападающего «Ростова» Сердара Азмуна 19 января. Об этом сообщил юрист футболиста Юрий Зайцев.

«Палата по разрешению споров рассмотрит дело 19 января», — сказал он.

«Ростов» арендовал Азмуна у «Рубина» летом 2015 года до конца сезона-2015/16. Футболист заявлял, что его контракт содержал опцию выкупа прав «Ростовом», но «Рубин» не стал отдавать игрока. Тогда Азмун покинул расположение казанцев и подписал контракт с ростовским клубом.

«Рубин» пожаловался на Азмуна в Российский футбольный союз и Российскую футбольную премьер-лигу, которые позже позволили игроку выступать за «Ростов». Также казанцы обратились с иском в Спортивный арбитражный суд, который запрос отклонил.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС